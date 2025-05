HIFA facilita acesso a resultados de exames laboratoriais pelo site

Com foco em agilidade, comodidade e segurança para os pacientes, o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA), disponibiliza o acesso aos laudos de exames laboratoriais diretamente pelo site da instituição.

A iniciativa já está em funcionamento há mais de três anos e visa otimizar o tempo dos usuários além de reduzir a necessidade de deslocamentos, especialmente em situações em que a consulta ao resultado pode ser feita remotamente.

O serviço é simples e acessível: no momento da coleta do exame, o paciente recebe todas as informações necessárias para acessar o sistema, incluindo seu login e uma senha exclusiva. Com esses dados em mãos, é possível consultar os laudos com poucos cliques, de forma segura e confidencial.

“A disponibilização dos exames online faz parte do nosso compromisso com a melhoria contínua da experiência dos nossos pacientes. É uma solução que alia tecnologia e praticidade ao cuidado humanizado que oferecemos no HIFA”, destaca o gerente de TI, Miter Mayer.

A medida também contribui para a sustentabilidade e a digitalização dos processos internos da instituição, alinhando-se às boas práticas de gestão e inovação na área da saúde.