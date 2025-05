Hifa: roda de conversa abordou saúde mental para colaboradores

Em uma iniciativa do programa “Qualidade de Vida”, o setor de Recursos Humanos do Hifa promoveu uma roda de conversa sobre saúde mental com a psicóloga Fabrícia Amorim, em parceria com a Trino Saúde.

A ação foi realizada nas unidades do Hifa e teve como objetivo principal promover o bem-estar emocional dos colaboradores e incentivar o diálogo aberto sobre saúde mental no ambiente de trabalho.

Durante o encontro, os colaboradores puderam refletir sobre temas como ansiedade, estresse, equilíbrio emocional e a importância de buscar ajuda profissional.

O momento foi também uma oportunidade para trocar experiências, esclarecer dúvidas e reforçar a importância do acolhimento mútuo entre os colegas.

Hanani Abreu, coordenadora do RH, reforçou o compromisso da instituição com a saúde mental dos colaboradores. “Falar sobre saúde mental é fundamental. Precisamos quebrar o tabu e incentivar nossos colaboradores a procurarem ajuda quando necessário. A conversa entre colegas também é muito importante, pois um pode encorajar o outro a buscar apoio”, destacou.

Ela também alertou sobre os meios de atendimento psicológico oferecidos aos seus colaboradores, por meio do Hifa Ocupacional, que disponibiliza acompanhamento psicológico individual, sigiloso e totalmente gratuito.