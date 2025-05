Homem é detido após tentar furtar supermercado em Cachoeiro

Um homem foi detido pela Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim após tentar furtar um supermercado localizado no bairro Guandu, na manhã desta segunda-feira (27).

Segundo informações da GCM, os agentes foram acionados. Ao chegarem ao estabelecimento, foram informados de que o suspeito havia sido flagrado tentando subtrair produtos do local.

Ao notar que estava sendo monitorado pelos seguranças, o homem tentou escapar, correndo em direção ao estacionamento. No entanto, já fora do supermercado, acabou perdendo o equilíbrio e caiu.

Durante a abordagem, os seguranças encontraram, escondida sob sua blusa, uma bandeja de carne no valor de R$ 38,36.

O suspeito foi detido; entretanto, precisou ser encaminhado à Santa Casa de Misericórdia devido a um ferimento no joelho, provavelmente causado pela queda. Em seguida, ele foi conduzido para a Delegacia Regional.

