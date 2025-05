Homem é detido com haxixe e celulares roubados em Cariacica

Na manhã desta sexta-feira (2), um homem foi detido pela Guarda Municipal de Cariacica, no bairro Santa Paula, após ser flagrado com entorpecente e dois celulares roubados. A ação ocorreu durante um patrulhamento preventivo.

Os agentes avistaram o suspeito, portando haxixe. Durante a abordagem, também foram encontrados dois aparelhos celulares. Ao realizar uma consulta à Delegacia Online (Deon), foi constatado que os dispositivos haviam sido roubados em corridas de aplicativos, uma delas no próprio bairro Santa Paula e a outra no bairro Castelo Branco, ambos na região de Cariacica.

Quando os guardas tentaram efetuar a prisão, o suspeito resistiu e tentou alcançar a arma de um dos policiais, o que resultou na necessidade do uso moderado da força para imobilizá-lo e algemá-lo. Após ser contido, o suspeito solicitou atendimento médico e foi encaminhado ao Pronto-Atendimento de Alto Lage, onde foi avaliado. O médico, após exames de radiografia, descartou qualquer fratura ou luxação.

Após o atendimento, o homem foi conduzido à 4ª Delegacia Regional da Polícia Civil, onde foi apresentado com o haxixe e os dois celulares roubados. Um dos motoristas vítimas do suspeito compareceu à delegacia e reconheceu o suposto do furto de celulares como autor do roubo. O homem relatou que, durante o crime, o suspeito apontou uma arma para sua cabeça e o ameaçou de morte.