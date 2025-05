Homem é preso após quebrar vidro de agência dos Correios em Linhares

Um homem de 32 anos foi preso na noite desta quarta-feira (28), após quebrar a vidraça da agência dos Correios, localizada na Avenida Governador Francisco Aguiar, no bairro Nossa Senhora da Conceição, em Linhares.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a ocorrência foi registrada por volta das 21h30, após uma denúncia acompanhada de vídeos que indicavam o autor do crime. A equipe da Guarda recebeu as informações e iniciou patrulhamento na região.

O suspeito foi preso no Centro de Linhares e foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Polícia Civil.