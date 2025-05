Homem que ameaçou ministério queria sair do país, diz ministro

O ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, revelou nesta sexta-feira (23) a suposta motivação do homem preso por ameaçar explodir uma bomba na sede da pasta, em Brasília, na tarde de quinta (22). Segundo Dias, o brasileiro tentava sair do país para se reunir com a esposa, que vive no exterior, mas enfrentava entraves burocráticos.

“Era um casal em que a esposa mora em outro país e o marido deseja retornar para lá. Ele é brasileiro, ela tem dois filhos e está grávida novamente. A dificuldade é com a autorização do país de origem da mulher”, explicou o ministro, sem informar qual seria o país em questão.

O caso, conforme detalhou Dias, já vinha sendo acompanhado pelo Ministério dos Direitos Humanos, mas a demanda foi encaminhada à embaixada responsável, uma vez que a autorização necessária não dependia de órgãos do governo brasileiro. “A solução não era possível nem no MDS, nem no Ministério dos Direitos Humanos. Caberia autorização do país”, afirmou.

O incidente provocou a evacuação do prédio e mobilizou o Esquadrão Antibombas da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), além da Polícia Federal. O suspeito estava em posse de duas bombas artesanais – uma delas com concentração de pólvora – e 20 artefatos explosivos menores, do tipo “cabeção de festa junina”.

Após a prisão, os explosivos foram neutralizados pela PMDF. A primeira bomba não continha substâncias perigosas, mas a segunda tinha potencial explosivo. Ninguém ficou ferido.

Wellington Dias agradeceu a atuação das forças de segurança e reforçou que, apesar da gravidade da situação, a ação foi controlada. “Graças a Deus, tudo terminou sem nenhuma vítima”, concluiu.