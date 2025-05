Homem tenta matar companheira com ‘fogo’ em Ecoporanga

Um homem, de 55 anos, foi preso na noite de sexta-feira (16) em Ecoporanga, no Espírito Santo, suspeito de tentar matar a companheira, de 44 anos, ao atear fogo em seu corpo. A prisão foi realizada em uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar, poucas horas após o crime.

De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu na madrugada do mesmo dia, no bairro Vale Encantado. Segundo as investigações, o suspeito teria jogado álcool na vítima e, em seguida, provocado o incêndio. A motivação seria ciúmes.

A mulher conseguiu escapar da residência e foi por conta própria até um hospital da cidade. Ela deu entrada com queimaduras no rosto e no abdômen.

Na manhã de sexta-feira, o suspeito se apresentou voluntariamente na Delegacia de Ecoporanga, acompanhado de um advogado. Como não havia flagrante nem mandado judicial na ocasião, ele prestou depoimento e foi liberado, conforme previsto na legislação.

Mais tarde, ainda na sexta-feira, a polícia solicitou a prisão preventiva do homem com base na gravidade dos fatos e nos elementos reunidos até então. A Justiça acatou o pedido, e os agentes voltaram ao local do crime, onde encontraram o suspeito e cumpriram o mandado de prisão.

Conduzido novamente à delegacia, o investigado prestou novo depoimento. Dessa vez, alegou que a companheira teria se incendiado durante uma briga, enquanto os dois estavam sob efeito de álcool. Ele afirmou ainda que tentou socorrê-la e que não se feriu porque estava protegido pelas roupas que usava. Também negou qualquer tentativa de fuga, dizendo que pegou um táxi apenas para visitar a mãe doente em Barra de São Francisco.

Após os trâmites legais, o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Barra de São Francisco e, em seguida, ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte. Ele permanece à disposição da Justiça.