Homens armados roubam carro de luxo e cofre em Afonso Cláudio

Três homens armados e encapuzados roubaram uma residência, neste domingo (11), no município de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM-ES), os militares foram acionados para atender uma ocorrência de roubo ocorrido em uma residência no bairro da Grama, onde foram subtraídos dinheiro, armas de fogo e um veículo de luxo.

“Pouco tempo depois, a equipe passou por um carro com as mesmas características seguindo sentido contrário e, por ser um veículo incomum na cidade, foi feito o retorno na tentativa de localizá-lo, porém sem sucesso”, explicou a PM por meio de nota.

Em depoimento aos policiais, a vítima do roubo relatou que estava tratando de um cavalo, que fica em uma baia localizada atrás de sua residência, quando foi rendida e amarrada por três indivíduos armados e encapuzados.

“Tais suspeitos entraram na casa e subtraíram um cordão e uma pulseira de ouro, um aparelho celular, um cofre com aproximadamente R$14.000,00 em espécie e algumas folhas de cheque. Também foi levado um revólver calibre 38 e uma espingarda escopeta calibre 12. Por volta das 22h, o veículo roubado foi localizado em uma estrada de chão na localidade de Tabatinga, Afonso Cláudio. O carro foi guinchado”, disse a PM.

A Polícia Civil informa que o fato será investigado por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Afonso Cláudio e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

