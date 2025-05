Ibatiba apresenta propostas para melhorias ao governo estadual

Nesta quinta-feira (29), o prefeito de Ibatiba, Dr. Luis Pancoti (PL), esteve acompanhado por vereadores e secretários municipais em uma reunião com o governador Renato Casagrande (PSB), para discutir projetos essenciais para o desenvolvimento do município. O encontro teve como principal objetivo a apresentação de propostas que visam melhorias significativas para a população e o avanço das infraestruturas locais.

Projetos Estratégicos para Ibatiba

Durante a agenda, foram apresentados ao governador diversos projetos que visam atender às necessidades urgentes da cidade, incluindo:

Estabilização e Contenção de Encostas no Horto Municipal Florestal ;

; Centro Esportivo Municipal , com melhorias na estrutura do campo, como arquibancadas, vestiários e cabines para polícia e ambulância, além da construção de um centro multiuso e um centro de eventos;

, com melhorias na estrutura do campo, como arquibancadas, vestiários e cabines para polícia e ambulância, além da construção de um centro multiuso e um centro de eventos; Construção de Creche e aquisição de mobiliário para escolas municipais;

e aquisição de mobiliário para escolas municipais; Dragagem e Contenção do Leito do Rio Pardo e Córregos.

Apoio Governamental e Expectativas Futuras

O governador Renato Casagrande, ao lado do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) e seus assessores, recebeu os projetos e destacou a importância das iniciativas para o crescimento da região. As propostas foram encaminhadas para análise detalhada pelo governo estadual, com a expectativa de que, em breve, sejam anunciadas boas notícias para Ibatiba, um passo importante para o progresso do município.