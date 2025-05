Ibatiba: falta de coleta de lixo revolta moradores e pressiona gestão

Moradores de Ibatiba, na região do Caparaó capixaba, manifestaram indignação com a interrupção no serviço de coleta de lixo nos últimos dias, provocando acúmulo de resíduos em diversos pontos da cidade. As reclamações se intensificaram nas redes sociais e nas ruas, com relatos de mau cheiro, risco à saúde pública e prejuízos ao comércio local.

Segundo moradores, a situação atingiu tanto bairros periféricos quanto o centro da cidade, gerando desconforto generalizado. “É uma vergonha o que está acontecendo em Ibatiba. Entulho e lixo na porta das casas e do comércio. A coisa está feia”, desabafou um comerciante, que preferiu não se identificar por medo de retaliações.

A Prefeitura de Ibatiba se pronunciou por meio de nota oficial, esclarecendo que a paralisação da coleta ocorreu entre os dias 1º e 4 de maio devido a falhas mecânicas simultâneas nos dois caminhões compactadores responsáveis pelo serviço – um da frota municipal e outro da empresa terceirizada. Segundo a gestão, o problema coincidiu com o feriado do Dia do Trabalhador e o ponto facultativo do dia 2 de maio, o que agravou a situação.

Em resposta à crise, a administração municipal informou que organizou, no sábado (3), um mutirão emergencial com equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, que atuaram de forma manual em áreas críticas. A normalização dos serviços ocorreu gradualmente a partir da segunda-feira (5), com a conclusão da manutenção dos veículos. Na quarta-feira (7), a coleta foi retomada integralmente, segundo a prefeitura.

Apesar da retomada do serviço, o episódio gerou críticas à capacidade de gestão da atual administração, que enfrenta pressões para melhorar a infraestrutura e a prevenção de falhas em serviços essenciais. A crise reacende o debate sobre a eficiência da terceirização e a necessidade de um plano de contingência eficaz para evitar novos transtornos à população.