Ibatiba: vereador cobra ações e expõe crise na base do governo Pancoti

A Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ibatiba, realizada na última terça-feira (13), foi marcada por duras críticas do então presidente da Casa, vereador Marquinho Delega (DC), à gestão do prefeito Luis Carlos Pancoti (PL). Durante discurso inflamado na tribuna, o parlamentar — até então aliado do Executivo — rompeu o tom conciliador e questionou a condução da administração municipal, especialmente a falta de ações concretas prometidas em reuniões internas.

Em tom de desabafo, Marquinho reclamou da falta de respeito com os vereadores da base e apontou lentidão na execução de serviços públicos, apesar da disponibilidade de recursos. “É difícil ser vereador da situação quando você participa de reuniões com o prefeito e nada acontece. Para que reunir, então?”, questionou o parlamentar, que também criticou a falta de autonomia dada aos secretários.

As falas expuseram um racha na base aliada, com o vereador acusando a gestão de reter recursos e não oferecer condições para o funcionamento adequado das secretarias. “Se não confia nos secretários, por que nomeou? Solta esse dinheiro, conserta essas máquinas, melhora o serviço. A população está esperando resultado”, disse Marquinho, que citou como exemplo a precariedade da coleta de lixo, apesar de um orçamento robusto.

O presidente da Câmara também denunciou a falta de diálogo entre o Executivo e os parlamentares. Segundo ele, em cinco meses de gestão, os secretários municipais sequer foram apresentados formalmente aos vereadores. “Você não escuta quem tem experiência política. Está perdendo o apoio de quem te defendeu”, afirmou.

As críticas foram além da gestão administrativa e atingiram a condução política de Pancoti. Marquinho sugeriu que o prefeito estaria cercado por influências que interferem nas decisões do governo. “Naquela cadeira do prefeito tem um monte de ‘prefeitim’ decidindo por ele”, declarou, exigindo que o chefe do Executivo assuma, de fato, as rédeas da gestão.

Apesar do tom agressivo, o vereador negou rompimento definitivo, mas deixou claro que, caso a postura do prefeito não mude, o apoio da base poderá ruir. “Não estou rompendo com você, mas mude seu posicionamento. Não tem mais como te defender”, avisou.

A gestão de Luiz Carlos Pancoti, que é cirurgião dentista, já enfrentava desgaste desde o início do mandato, marcado pela saída de secretários e pela pressão sobre contratos e atas de adesão com empresas de transporte escolar e mobiliário, entre outros segmentos. O episódio na Câmara aprofunda a crise política e acende um alerta sobre a governabilidade do prefeito na chamada Terra dos Tropeiros.

A Prefeitura e o prefeito Luis Pancoti foram procurados pela reportagem, mas não se manifestaram até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para esclarecimentos.