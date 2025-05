ICEPi abre seleção de tutores para curso de saúde mental no SUS

Estão abertas até o dia 15 de maio as inscrições para profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) interessados em atuar como tutores do curso “Saúde e Bem Viver: Cuidado Integral para a Saúde Mental”. A formação é promovida pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi) em parceria com o Observatório Nacional de Saberes e Práticas Tradicionais, Integrativas e Complementares em Saúde (ObservaPICS), da Fiocruz, e o Ministério da Saúde.

O curso tem como objetivo fortalecer o cuidado integral em saúde mental dentro da Atenção Primária, incorporando práticas integrativas e complementares (PICS) às estratégias do SUS. A capacitação será realizada ao longo de seis meses, com carga horária total de 120 horas, e propõe uma abordagem baseada em problemas reais e experiências locais, considerando os aspectos físicos, mentais, emocionais e sociais dos pacientes.

Podem se candidatar trabalhadores da saúde das esferas municipal, estadual ou federal, com pós-graduação e pelo menos um ano de experiência na Atenção Primária. Também é necessário comprovar afinidade com as PICS, como fitoterapia, meditação, auriculoterapia, entre outras.

A seleção será regida pelo Edital 030/2025, disponível no site https://icepi.es.gov.br/editais/abertos, onde também deve ser feita a inscrição.

Os tutores selecionados receberão remuneração mensal de R$ 2.200, com carga de 20 horas semanais durante oito meses, além de participarem de uma formação pedagógica obrigatória e remunerada, com 60 horas de duração, prevista para começar ainda em junho deste ano.

A iniciativa reforça o compromisso do ICEPi em qualificar profissionais do SUS e estimular práticas de cuidado mais integradas e humanizadas, com base nos princípios da saúde coletiva e da valorização dos saberes populares.