IEL-ES está oferecendo estágio em Cachoeiro e outras cidades; veja

Última de semana de maio chegando e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) está com 21 vagas de estágio abertas para estudantes do Espírito Santo. As oportunidades são voltadas a alunos de cursos técnicos, tecnólogos e de nível superior, com vagas distribuídas entre os municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim.

As bolsas variam entre R$566,67 e R$1.188,00, com possibilidade de benefícios adicionais como vale transporte, auxílio alimentação, seguro de vida e acesso ao Gympass, dependendo da vaga. Entre os cursos contemplados estão Pedagogia, Psicologia, Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Arquitetura e Urbanismo, Técnico em Mecânica e Técnico em Segurança do Trabalho.

Os interessados devem se cadastrar no site findes.online/estagioiel e enviar o currículo atualizado diretamente pelo sistema.

Oportunidades em todo Estado

Na Grande Vitória, há oportunidades em diversas unidades do Sesi para estudantes de Pedagogia e Psicologia, incluindo vagas em Maruípe, Jardim da Penha, Laranjeiras e outros bairros. A Findes também oferece vagas em Vitória para estudantes de Psicologia e Técnico em Segurança do Trabalho. No Senai Vitória, há chances para quem estuda Técnico em Logística, Administração, Informática ou áreas correlatas.

No sul do estado, em Cachoeiro de Itapemirim, a empresa Carbomix Minerais LTDA oferece vagas para alunos de Comunicação Social, Técnico em Segurança do Trabalho e Engenharia de Produção ou Engenharia de Minas, com boas possibilidades de crescimento profissional. Também tem vaga para Fortlev e Gerdau.

Vagas para quem cursa nível superior – Biancogres

A fabricante de cerâmica, Biancogres, está com processo seletivo exclusivo com vagas para quem cursa nível superior em administração, ciências contábeis e engenharias (produção, mecânica, civil).

Saiba mais por meio do link: https://carreiras.iel.org.br/ES/vaga/vagas-destinadas-a-aprendizagem-de-cursos/5596/estagio-nivel-superior-programa-de-estagio-contruir-grupo-biancogres

Confira as vagas:

VAGAS DE NÍVEL TÉCNICO/TECNÓLOGO E SUPERIOR – GRANDE VITÓRIA – ES

01. VAGA | SESI – 1886674

CURSOS: Pedagogia ou Psicologia

PRÉ-REQUISITOS: Cursando do 1° ao 6° período para Pedagogia e 2º ao 8º período para Psicologia;

HORÁRIO: Segunda à sexta – 06h45 às 11h45 ou 12h45 às 17h45

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$950,00 + Auxílio Transporte em espécie R$150,00

LOCAL: Grande Vitória – ES

Grande Vitória – ES VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site carreiras.iel.org.br/ES, e enviar o currículo atualizado.

UNIDADES DISPONÍVEIS: • Maruípe • Jardim da Penha • Laranjeiras • Civit • Cobilândia • Araçás • Porto de Santana • Campo Grande 02. VAGA | SESI – 692875 NOME: SESI MARUÍPE. CURSOS: Estágio em Comunicação Social. PRÉ-REQUISITOS: Comunicação Social, Jornalismo, Marketing ou áreas correlatas, com previsão de conclusão prevista a partir de Julho de 2026.

HORÁRIO: Segunda à sexta – 12h45 às 17h45. BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$ 950,00+ Auxílio Transporte R$ 150,00. LOCAL: Vitória – ES VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site carreiras.iel.org.br/ES, e enviar o currículo atualizado.

03. VAGA | FINDES – 682094

NOME: FINDES

CURSOS: Técnico em Segurança do Trabalho

PRÉ-REQUISITOS: Previsão de conclusão a partir de Março de 2026.

HORÁRIO: Segunda à sexta – 08h às 12h

BENEFÍCIOS: Bolsa auxílio R$566,67 + Vale Transporte

LOCAL: Vitória – ES

VAGA DIRETO NO SISTEMA: Interessados devem fazer o cadastro no nosso site carreiras.iel.org.br/ES , e enviar o currículo atualizado.

04. VAGA | FINDES – 691708

NOME: FINDES

CURSOS: Técnico em Segurança do Trabalho

PRÉ-REQUISITOS: Previsão de conclusão a partir de Julho de 2026.