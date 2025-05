Iema abre processo seletivo para cargos com salário de R$ 5,5 mil

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) divulgou, nesta segunda-feira (19), o Edital nº 01/2025 para a contratação temporária de profissionais com formação superior em Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas. O objetivo é reforçar as ações de regularização fundiária nos parques estaduais do Espírito Santo.

São oferecidas duas vagas imediatas, sendo uma para cada formação, além da formação de cadastro de reserva. A seleção será realizada em regime de designação temporária, com contratação válida por até 36 meses, sem possibilidade de prorrogação, conforme prevê a Lei Complementar nº 809/2015.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site www.selecao.es.gov.br, no período de 26 de maio a 9 de junho de 2025. Os candidatos devem acessar o endereço correspondente ao processo seletivo do Iema para efetivar a inscrição.

Os aprovados ocuparão o cargo de Técnico de Nível Superior, com jornada de 40 horas semanais. A remuneração mensal é de R$ 5.589,89, acrescida de R$ 800,00 de auxílio-alimentação.

O edital contempla vagas de ampla concorrência e prevê validade de 12 meses para o resultado final do processo seletivo, podendo ser prorrogado por igual período. A atuação dos selecionados será voltada à execução de atividades técnicas e administrativas no âmbito dos projetos de regularização fundiária das unidades de conservação estaduais.

Mais informações podem ser consultadas diretamente no edital, disponível no portal de seleções do Governo do Espírito Santo.