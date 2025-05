Impressão a laser na era digital: conectividade e mobilidade no centro da produtividade

A revolução digital ocorre mesmo quando não estamos vivenciando ela, pois surgem a cada mês novos produtos ou novas tendências. Se hoje temos a tendência dos bebês reborn, amanhã teremos outra tendência. Se lembre, para comparação, que há três anos ninguém falava de inteligência artificial, e agora faz parte das nossas vidas.

Então, podemos afirmar que ao longo da história recente, a tecnologia tem evoluido de uma forma muito rápida e que podemos prever que o continue fazendo nos próximos anos. Mas, para o setor da impressão a laser, muitas são as ofertas tecnológicas que nos permitem ter mais comodidade em nosso trabalho e que marcam uma era digital na impressão.

Por isso, vamos rever nesse texto as opções que você tem para usar impressoras a laser e suas conectividades, que vai permitir a você aumentar sua produtividade de forma fácil e sem precisar pagar muito por isso.

A popularidade das impressoras a laser

Ao contrário das impressoras de jato de tinta, as impressoras a laser são mais populares porque trabalham melhor em ambientes corporativos, enquanto as impressoras a jato de tinta acabam por ser mais indicadas para pequenas impressoras para uso doméstico em sua casa.

Quando você quer escalabilidade e rapidez, quer sem dúvida impressoras a laser. O custo por página é significativamente menor a longo prazo, e as empresas querem sempre reduzir custos, pelo que uma impressora a laser é uma ótima compra.

A impressão é ainda mais nítida especialmente em linhas pequenas ou fontes diferentes, e não existe tempo de secagem como nas outras impressoras.

Em resumo, é uma ótima ferramenta de trabalho para quem pretende a longo prazo ter uma excelente ferramenta de impressão.

Ligando sua impressora à conectividade moderna

Agora que conhece as vantagens de uma impressora a laser, está na hora de entender porque as impressoras modernas não são apenas um dispositivo isolado, mas sim uma forma de conectar vários serviços e dispositivos.

A maioria dos dispositivos oferece conexão Wi-Fi como padrão não só em modelos residenciais como também em modelos corporativos, no entanto, algumas se encontram ainda conectadas por cabo Ethernet (RJ45). Em qualquer das opções, isso significa que você não precisa de estar ao pé da impressora para se conectar a ela, pode fazer isso através da rede do seu escritório mesmo que seja em outro departamento dentro do edifício. Desde que a rede interna seja a mesma, você pode fazer impressões à distância.

As melhores impressoras, onde comprar?

Quando falamos de um produto que vai durar vários anos, você deve sempre comprar de marcas que comercializam bons produtos. Algumas marcas de pouca qualidade podem parecer mais baratas, mas acabam por ser mais caras se elas se avariarem mais depressa, assim deve sempre preferir qualidade ao preço, ou encontrar um balanço entre essas duas divergências.

A marca mais conhecida é sem dúvida as que a Tienda Ricoh vende, pois a Ricoh é uma das mais conhecidas marcas de impressoras a laser do mercado, com várias impressoras multifuncionais em estoque.

Existem outras duas marcas mais populares, mas com menos modelos, que são a HP e a Brother. Essa última é uma marca mais antiga com algum nome no mercado, mas cujos modelos não são tantos como as Ricoh.

Assim, independentemente de qual for a sua compra, escolha sempre marcas conceituadas como essas.

Integração com celulares

As impressoras não imprimem apenas através de seu computador. Em 2025 você pode imprimir de qualquer lugar, incluindo do celular. Se você está em uma reunião e pretende fazer impressões e tem apenas o seu celular consigo, é possível em dispositivos mais modernos selecionar a impressora a partir do seu smartphone, fazendo com que se sinta a mobilidade na palma das suas mãos.

A impressão nos mais recentes sistemas como o iOS e o Android é fácil e intuitiva e inclui conexão com serviços como o Apple AirPrint, Google Cloud Print e outros menos conhecidos como o Mopria Print Service.

Outras integrações importantes

Como qualquer ferramenta profissional de trabalho, a integração é a chave do sucesso. Quantas mais integrações você conseguir fazer, mais rápido consegue imprimir. Por isso, para além de tudo o que falamos, a integração com a cloud, em serviços como o Dropbox, OneDrive, Box ou Google Drive, todos eles muito usados no Brasil, fará com que seja fácil e intuitivo funcionar com qualquer tipo de documentos, fazendo impressão em qualquer lugar ou dispositivo.

É ainda possível imprimir fora da rede Wi-Fi, priorizando ferramentas para teletrabalho e modelos híbridos.

Outras integrações mais profissionais como Salesforce, SAP e Office365 garantem uma boa conectividade com os mais diversos tipos de colaboradores, vinculando assim o seu negócio ao sucesso com todo o tipo de integrações que você possa imaginar. Assim, a única coisa que falta é adquirir uma impressora a laser, que é na realidade um verdadeiro canivete suíço da produtividade, dentro e fora do escritório.