Inadimplência cai no Espírito Santo com protagonismo das mulheres

O Espírito Santo registrou em março a terceira queda consecutiva na inadimplência das famílias, com destaque para o comportamento financeiro das mulheres. Segundo levantamento da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da Confederação Nacional do Comércio, divulgado pelo Connect Fecomércio-ES, mais de 80 mil mulheres saíram do vermelho, o que foi decisivo para a redução geral no índice.

A taxa de inadimplência no estado passou de 32,4% em fevereiro para 31,9% em março, o que representa 17,7 mil pessoas a menos com dívidas em atraso. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda é ainda mais expressiva: 81 mil capixabas regularizaram suas contas em relação a março de 2024.

O recorte por gênero revela contrastes marcantes. Entre as mulheres, a inadimplência caiu 4,1 pontos percentuais, passando de 37,1% para 33%. Já entre os homens, houve aumento: o percentual subiu de 27,6% para 30,7%, colocando 57 mil a mais em situação de inadimplência.

Dados

Outro dado positivo está relacionado à capacidade de pagamento das dívidas. Famílias com renda de até 10 salários mínimos apresentaram crescimento de 1,4 ponto percentual na possibilidade de quitar total ou parcialmente suas contas, alcançando 41,5%. Nas famílias com renda acima de 10 salários, a capacidade de pagamento integral subiu 4,2 pontos percentuais.

“Também observamos uma redução nas contas em atraso há mais de 90 dias”, explicou André Spalenza, coordenador do Observatório do Comércio. Segundo ele, essa queda foi de 1,8 ponto percentual entre famílias de menor renda e de 12,5 pontos entre aquelas com renda mais alta. “Esses dados sinalizam um ambiente mais favorável para o consumo”, avaliou.

As mulheres voltaram a se destacar nesse aspecto. Em março, 48,8% delas disseram ter condições de quitar dívidas, ao menos parcialmente, contra 43,2% dos homens. Enquanto a capacidade de pagamento feminina cresceu 6,8 pontos, a dos homens caiu 2,8 pontos. Também houve diferença no tempo de atraso: 49,5% das mulheres têm contas vencidas há mais de 90 dias, ante 58,7% dos homens.

O estudo aponta ainda que o cartão de crédito segue como o principal responsável pelo endividamento, seguido pelo crédito pessoal.

A pesquisa completa, com todos os dados e análises, está disponível no site do Portal do Comércio-ES.