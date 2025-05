Inscrições abertas para o “Café com Artesanato e Arte” em Cachoeiro

A Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit) informa que já estão abertas as inscrições para o “Café com Artesanato e Arte”, que acontecerá no dia 29 de maio, em parceria com o Sebrae.

As inscrições podem ser feitas até o dia 22 deste mês pelo link: AQUI

O evento vai ocorrer às 13h30, no auditório do Sebrae, na Avenida Beira Rio, 297, Guandu.

O objetivo principal desse encontro de formação com artesãs e também com os profissionais que não possuem a carteira de artesão é proporcionar um espaço para o aprendizado e também para o desenvolvimento pessoal e profissional.

Ele permite que as artesãs compartilhem seus conhecimentos, aprimorem suas técnicas, aprendam novas formas de produção e, ao mesmo tempo, troquem experiências sobre suas trajetórias e desafios. Nesse sentido, é um momento de crescimento tanto individual quanto coletivo.

“Esse tipo de evento tem o potencial de ser muito mais do que uma simples troca de técnicas; ele é um espaço de fortalecimento coletivo, troca de experiências e valorização dos saberes tradicionais”, afirmou o secretário de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos, Parraro Sherrer.

O artesanato de Cachoeiro de Itapemirim é um legado cultural e uma demonstração de talento e criatividade. Ele preserva tradições e ao mesmo tempo se adapta ao futuro, criando oportunidades para artesãos e fortalecendo a identidade cultural da cidade.