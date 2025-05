Inscrições abertas para processo seletivo do Iema

Nesta segunda-feira (26), foram abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema). O certame é focado na contratação temporária de profissionais para atuar nas ações de regularização fundiária das Unidades de Conservação.

As vagas são para o cargo de Técnico de Nível Superior, com formação em Ciências Econômicas ou Ciências Contábeis, com remuneração mensal de R$ 5.589,89, mais R$ 800,00 de auxílio-alimentação, para uma jornada de 40 horas semanais.

Inscrições até 9 de junho

As inscrições são gratuitas e seguirão até o dia 9 de junho de 2025, exclusivamente pelo site www.selecao.es.gov.br.

A seleção se realizará por meio de análise de títulos e comprovação de experiência profissional, conforme critérios estabelecidos no edital.

O processo seletivo prevê uma vaga de ampla concorrência para cada área (Ciências Contábeis e Ciências Econômicas), além de cadastro de reserva.

O contrato temporário terá duração de 36 meses, sem possibilidade de prorrogação. Já a validade do processo seletivo é de 12 meses e pode ser prorrogada por igual período.