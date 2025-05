Interdição de ponte leva Colatina a restringir caminhões; entenda

A Prefeitura de Colatina estabeleceu novas regras para o tráfego de veículos pesados em áreas urbanas da cidade. A partir desta semana, caminhões com peso bruto total acima de 3,5 toneladas terão a circulação proibida nos dias úteis, durante os horários de maior fluxo. A medida, anunciada pelo prefeito Renzo Vasconcelos, busca aliviar o trânsito e aumentar a segurança de motoristas e pedestres.

A decisão foi motivada pelo aumento expressivo na circulação de veículos de carga no perímetro urbano desde a interdição parcial da Ponte Florentino Avidos (Ponte Fontenelle), na BR-259, que liga Colatina a Baixo Guandu. Com o bloqueio, caminhoneiros passaram a utilizar ruas do município como rota alternativa, gerando congestionamentos, desgaste no pavimento e riscos à população.

O decreto Nº 31.286/2025 determina que a restrição valerá de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 8h e das 16h30 às 19h. A medida abrange veículos das categorias N2 e N3, e se aplica ao trecho urbano da rodovia ES-446 e às principais vias da região central, entre as avenidas Beira Rio e Sílvio Avidos, além das ruas transversais.

“Essa é uma medida preventiva, necessária diante de um cenário atípico que estamos enfrentando com a interdição da ponte. Nosso foco é garantir a segurança de quem vive, trabalha e transita pela cidade”, afirmou o prefeito Renzo Vasconcelos.

A fiscalização será conduzida pela Guarda Civil Municipal, com apoio da Polícia Militar. Os condutores que desrespeitarem a nova regra estarão sujeitos a multa, acúmulo de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do veículo, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro.

O decreto terá validade enquanto persistir a interdição da ponte ou até que a Secretaria Municipal de Trânsito (SEMTRAN) reavalie a situação.

Medidas anteriores não foi eficaz

Nos últimos meses, a prefeitura já havia adotado medidas para conter o aumento de caminhões em áreas restritas. Entre elas, a instalação de barreiras físicas na Ponte do Irajá e o reforço na sinalização.

Também foi ampliado o sistema de cerco eletrônico, que monitora em tempo real o tráfego de veículos nas principais vias da cidade. O sistema permite identificar e autuar motoristas que descumprem as normas, contribuindo para a segurança no trânsito.

Mesmo com essas ações, os casos de infrações continuaram sendo registrados, o que motivou a adoção de medidas mais rigorosas por meio do novo decreto.