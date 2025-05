Irupi firma adesão ao Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo

Na manhã desta segunda-feira, 5 de maio, a Prefeitura de Irupi, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou uma reunião para a assinatura do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (PAES). O encontro contou com a presença de representantes das escolas da Rede Municipal de Ensino.

A adesão ao PAES representa um marco importante para a educação no município, consolidando o compromisso conjunto entre o Governo do Estado e os municípios capixabas na busca por uma educação pública mais equitativa e de qualidade.

O Pacto pela Aprendizagem é uma iniciativa do Governo do Espírito Santo que tem como principal objetivo melhorar os índices de aprendizagem dos estudantes, desde a Educação Infantil até os anos finais do Ensino Fundamental. A proposta é baseada em um regime de colaboração entre Estado e municípios, visando à redução das desigualdades educacionais, ao fortalecimento do trabalho em equipe nas instituições de ensino e à elevação do desempenho escolar em todo o território capixaba.

Com a assinatura do pacto, o município de Irupi reafirma seu compromisso com a valorização da educação e com o futuro das crianças e adolescentes, buscando garantir o acesso a uma formação de qualidade e ampliar as oportunidades de desenvolvimento para todos os estudantes da rede pública.