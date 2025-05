Iúna inaugura novas unidades de assistência social

Iúna inaugurou, na última quinta-feira (8), duas novas estruturas voltadas ao fortalecimento da rede de proteção social do município: o novo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e a obra de reforma e ampliação do Centro de Referência de Assistência Social (Cras). As entregas contaram com a presença do vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, e somam um investimento de R$ 1,3 milhão.

As novas unidades ampliam a capacidade de atendimento a crianças, adolescentes, jovens, idosos e pessoas com deficiência. O espaço oferece também mais qualidade nos serviços e melhores condições de trabalho para as equipes técnicas. Juntas, as estruturas têm potencial para realizar mais de dois mil atendimentos por mês.

“Essa é mais uma parceria firme entre o Governo do Estado e os municípios. Estamos investindo com planejamento e responsabilidade para melhorar a vida das pessoas. Nosso governo tem DNA municipalista e atua com foco em resultados que chegam, de fato, à ponta”, destacou Ferraço.

A secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo, também participou da entrega e reforçou o compromisso com o setor. “Investir em assistência social é investir em dignidade. Esses equipamentos fortalecem o cuidado com quem mais precisa e mostram o quanto o Estado está atento às demandas da população”, afirmou.

O evento contou ainda com a presença do prefeito de Iúna, Romário Vieira; do deputado federal Gilson Daniel; e dos deputados estaduais Dary Pagung, Vandinho Leite e Allan Ferreira.