Iúna inicia novo ciclo do Programa Cidade Empreendedora +

A Prefeitura de Iúna, em parceria com o Sebrae, deu início nesta quarta-feira (29) a um novo ciclo do Programa Cidade Empreendedora +, uma iniciativa que visa fortalecer o ambiente de negócios no município, com foco especial nos pequenos empreendimentos locais.

A proposta é impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável por meio da melhoria da gestão pública, da identificação de gargalos e da construção de soluções personalizadas para os desafios de Iúna. O programa propõe uma transformação institucional baseada em cinco eixos estratégicos: cidade Empreendedora, Inovadora e Criativa, Turística, Sustentável e Inclusiva, e Eficiente.

Esses pilares servirão como norteadores das ações planejadas ao longo do ciclo, estimulando um ecossistema mais dinâmico com a melhoria contínua dos serviços e das políticas públicas.

Entre as novidades, estão a criação do Comitê Gestor Municipal e da Rede de Apoiadores Municipais, estruturas fundamentais para fortalecer a governança e ampliar a colaboração entre diferentes setores da administração. A metodologia inclui também o uso do Índice de Capacidade de Estímulo ao Empreendedorismo (ICEE), ferramenta que permitirá o monitoramento do progresso e dos resultados alcançados.

O Portal do Programa funcionará como plataforma de suporte técnico e informativo, facilitando o acesso às ações e metas. Com o apoio do Sebrae, mas com o protagonismo da gestão local, Iúna avança rumo a um futuro mais inovador, preparado e promissor.