Iúna reinaugura CRAS e inaugura novo CREAS nesta quarta-feira (8)

A Prefeitura de Iúna realizará a solenidade de reinauguração do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e inauguração do novo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), nesta quarta-feira, 8 de maio, às 14h30. O evento acontecerá em frente ao novo prédio do Creas, localizado no bairro Ferreira Vale.

O Cras “Rosângela de Fátima Freitas – Zanginha”, situado no bairro Quilombo, passou por uma ampla reforma. Entre as melhorias estão a instalação de uma nova rede elétrica, pintura das paredes e manutenção completa do telhado, proporcionando mais segurança e conforto para os usuários e profissionais do serviço.

Já o novo Creas, batizado de “Marcionília Leocádio da Silva – Dona Tôca”, será inaugurado em um imóvel novo e mais amplo, também em novo endereço. O espaço foi planejado para oferecer maior acolhimento e garantir a privacidade das pessoas atendidas pelos programas da Assistência Social.