“Já dei minha contribuição, mas tudo é possível”, diz Hartung

O ex-governador Paulo Hartung voltou ao centro do debate político capixaba após conceder entrevista no fim de semana, em que abordou temas nacionais, avaliou nomes da cena local e, como de costume, evitou cravar qualquer decisão sobre uma possível candidatura ao Palácio Anchieta.

Com seu estilo característico — entre frases cifradas e metáforas regionais — Hartung reiterou que já cumpriu seu papel como governador do Espírito Santo, mas também não descartou voltar à disputa. “Eu não descarto nem encarto (risos). Não vou dizer que dessa água não beberei. Ninguém pode falar isso. O jogo é jogado”, afirmou, recorrendo a uma expressão popular do Caparaó: “O jogo é jogado, lambari é pescado”.

Apesar do histórico de protagonismo na política capixaba, Hartung parece manter certo distanciamento das transformações no comportamento do eleitorado mais jovem. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nas eleições de 2024, o Espírito Santo contará com cerca de 919 mil eleitores entre 16 e 34 anos, faixa que representa quase um terço do eleitorado total do estado. Este público, cada vez mais conectado e pragmático, exige uma comunicação direta, dinâmica e adaptada ao universo digital — características que Hartung ainda resiste em adotar plenamente, mantendo uma postura mais analógica, mesmo em tempos de redes sociais.

Ainda assim, o ex-governador segue influente e próximo de lideranças políticas de diferentes espectros. Durante a entrevista, mencionou a necessidade de “oxigenar” o quadro político local e elogiou nomes como o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, e o de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, apontando ambos como lideranças em ascensão com potencial para disputar o governo em 2026.

A fala de Hartung, embora evasiva sobre seu próprio futuro, reforça seu papel como articulador e formador de opinião no tabuleiro político capixaba. Ao mesmo tempo em que evita a definição de uma candidatura, também se mantém como referência — admirada por uns, criticada por outros — dentro e fora do Espírito Santo.