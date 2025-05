Jerônimo Monteiro terá edição mensal da Feira Laranja e Arte

A primeira edição da Feira Laranja e Arte movimentou Jerônimo Monteiro no sábado (10). Realizado na Praça da Bíblia, o evento atraiu grande público e reuniu dezenas de expositores locais. A feira passa agora a integrar o calendário mensal da cidade.

Com barracas distribuídas ao ar livre, os visitantes encontraram desde artesanato e comidas típicas até doces, salgados, bebidas e produtos derivados da laranja — fruta símbolo da identidade cultural e econômica do município. A proposta é conectar a produção local diretamente à comunidade.

Na programação, o destaque ficou por conta do Coral Sebrae em Canto, que abriu a noite com apresentações musicais. Em seguida, artistas locais garantiram a animação com música ao vivo. O evento também ofereceu sorteios de brindes, reunindo famílias em clima de confraternização.

De acordo com a Prefeitura, a feira tem como objetivo fomentar o empreendedorismo e estimular a economia criativa da cidade. Para isso, oferece um espaço de visibilidade e comercialização para pequenos produtores, artesãos e comerciantes.

A próxima edição já está confirmada para o dia 21 de junho. A feira continuará acontecendo mensalmente na Praça da Bíblia, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, da Sala do Empreendedor e da Câmara Municipal.