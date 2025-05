Jerônimo: Zé Valério doa terreno para ampliar hospital estadual

Com apoio unânime da Câmara Municipal, o prefeito de Jerônimo Monteiro, José Valério, oficializou a doação de um terreno de 600 metros quadrados ao Governo do Estado.

A unidade de saúde vai utilizar a área ao lado do Hospital Estadual Silvio Avidos para ampliar sua estrutura.

A medida encerra uma espera de mais de dois anos e representa um avanço importante para a saúde pública da região. Segundo a Prefeitura, o projeto de ampliação já está em elaboração pelo Governo do Estado e promete transformar o atendimento hospitalar, beneficiando diretamente moradores do município e de cidades vizinhas.

Apesar de o hospital ser uma unidade estadual, o prefeito não se manteve à margem: articulou com as autoridades, garantiu a doação do terreno e cumpriu mais uma promessa de campanha. A iniciativa reforça o compromisso da gestão com ações concretas em benefício da população.

“Trabalho sério gera resultado”, destacou a assessoria do Executivo ao comentar a conquista.