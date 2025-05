Joana D’Arc Caetano lança candidatura à presidência do PT de Cachoeiro

No último domingo (18), o Mercado do Amarelo foi palco do lançamento da candidatura de Joana D’Arc Caetano à presidência do PT de Cachoeiro de Itapemirim. Com uma trajetória marcada pelo compromisso com as lutas populares, Joana traz consigo um histórico de atuação política e sindical, tendo sido candidata a prefeita, líder sindical e secretária municipal.

Em um evento que reuniu militantes e importantes lideranças partidárias, representantes do PCdoB, PV e Rede reforçaram o apoio à candidatura, destacando a importância do fortalecimento do partido na região.

Sob o lema “Fazer a estrela voltar a brilhar”, Joana D’Arc reafirmou seu compromisso em revitalizar o PT local, promovendo maior representatividade e engajamento da militância. Seu discurso destacou a necessidade de diálogo, organização e união para enfrentar os desafios políticos e sociais do momento.

Com o lançamento oficial da candidatura, a disputa pela presidência do partido ganha novos contornos, prometendo movimentar a base petista em Cachoeiro de Itapemirim