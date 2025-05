Joana Darck oficializa candidatura à presidência do PT em Cachoeiro

A militante Joana Darck vai oficializar sua candidatura à presidência do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) de Cachoeiro de Itapemirim neste domingo, 18 de maio. O evento de lançamento está marcado para às 10h, no Mercado Municipal do Amarelo, e contará com a presença de filiados, lideranças regionais e convidados.

Joana lidera a chapa “Para a Estrela Voltar a Brilhar” e concorre com o número 501. Com um discurso voltado à reconstrução partidária, ela defende maior aproximação com a base, além de buscar retomar o protagonismo político do PT na cidade.

Neta de Pedro Reis, fundador e referência histórica do partido no município, Joana Darck traz em sua trajetória o legado familiar de luta pela democracia e pelos direitos sociais. Sua candidatura é apresentada como um chamado à renovação interna e à valorização das raízes do partido, com foco na participação popular e no fortalecimento das lutas sociais locais.

Durante o lançamento, haverá uma mesa de abertura com falas das lideranças presentes, apresentações culturais e uma tradicional feijoada para encerrar a programação.