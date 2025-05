Joana Darck propõe reconectar o PT de Cachoeiro com sua militância

A militante histórica Joana Darck registrou sua candidatura à presidência do Diretório Municipal do PT de Cachoeiro de Itapemirim, liderando a chapa ‘Para a Estrela Voltar a Brilhar’. As eleições internas do partido estão marcadas para o dia 6 de julho, e Joana disputa com os filiados Jean Milhorato e Elizangela Altoé.

A chapa apresenta uma proposta de reconstrução do partido na cidade, com foco na reconexão com a militância, na organização de base e na retomada da presença ativa do PT nos territórios e nas lutas do povo trabalhador.

“O PT que já governou Cachoeiro por dois mandatos e foi presença ativa na Câmara Municipal perdeu, ao longo dos últimos anos, seu maior diferencial: a militância. Nossa missão agora é reverter esse distanciamento entre o partido e seus filiados, simpatizantes e eleitores — reorganizando o partido a partir da base e recolocando-o a serviço do povo”, afirma Joana.

O partido está há três eleições consecutivas sem representação na Câmara Municipal (2016, 2020 e 2024) e sem sucesso nas disputas majoritárias, com resultados inexpressivos. Diante desse cenário, a candidatura de Joana defende um novo ciclo de reconstrução coletiva.

Entre as principais propostas da chapa, estão:

Mobilização permanente nos bairros e setores sociais, por meio da reorganização dos núcleos de base e da atuação territorial do partido de forma descentralizada e contínua;

Fortalecimento da comunicação popular, com linguagem acessível, atuação nas redes sociais, mídias comunitárias e ações diretas nos territórios;

Relação viva com os movimentos sociais, retomando a presença do partido nas lutas concretas do povo e articulando novas formas de organização com trabalhadores precarizados e autônomos;

Democratização interna real, com valorização da participação dos filiados, transparência nas decisões e fim dos acordos fechados de cúpula, que, nos últimos anos, favoreceram projetos pessoais em detrimento do coletivo;

Formação de novas lideranças, com foco especial na juventude, nas periferias e nas lideranças sociais, preparando quadros populares para disputar as eleições e retomar o protagonismo político do partido, sem esquecer o cuidado e o respeito pelas lideranças históricas;

Oposição firme, coerente, programática e responsável à atual gestão municipal, com atuação ativa nas ruas, nas redes e nos espaços de controle social, mesmo sem mandatos parlamentares.

Quem pé Joana Darck?

Joana Darck é filiada ao PT desde 1995, inspirada por seu avô Pedro Reis, um dos fundadores do partido em Cachoeiro. Já foi candidata a vereadora em quatro eleições, suplente entre 2008 e 2012, candidata a prefeita em 2020, e tem longa trajetória na luta sindical, nos direitos humanos, na militância estudantil e na direção partidária.

“Queremos reconstruir o PT como um espaço aberto, democrático, popular e combativo, que fale com o povo e caminhe com ele. A estrela pode voltar a brilhar — e só brilha com militância, com base e com coragem.”

A votação acontece no dia 6 de julho, com participação de todos os filiados e filiadas ao partido.