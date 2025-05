Jogo Aberto debate taxa de água rural com Wesley Mendes

A taxa de água rural estará em debate, nesta quarta-feira (21), no programa Jogo Aberto, que vai receber o presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim, Wesley Mendes, a partir das 16 horas.

Além dos desafios econômicos do homem do campo, ele também abordará as perspectivas para o agronegócio no Espírito Santo.

O bate-papo começa a partir das 16 horas e pode ser conferido por meio do canal do AQUINOTICIAS.COM no You Tube.