Jogo Aberto entrevista ex-prefeito de Anchieta Fabrício Petri

O ex-prefeito de Anchieta e atual assessor da Casa Civil do Governo do Estado do Espírito Santo, Fabrício Petri (PSB) é o convidado especial do programa Jogo Aberto desta terça-feira (13).

Além das ações desenvolvidas junto ao Poder Executivo estadual, o ex-prefeito também abordará o cenário eleitoral capixaba para 2026.

O bate-papo começa a partir das 16 horas e pode ser conferido por meio do canal do AQUINOTICIAS.COM no You Tube.

Formado em Direito, Fabrício Petri foi prefeito de Anchieta de 2017 a 2024. Conquistou uma vez o prêmio Nacional do Sebrae como Prefeito Empreendedor e quatro vezes na categoria estadual.