Jogo Aberto entrevista secretário de Planejamento de Alegre    

O programa Jogo Aberto desta terça-feira (20) recebe o secretário de Planejamento do município de Alegre, Willian Faian.

Na oportunidade, ele vai falar sobre projetos e ações que a pasta tem desenvolvido para levar a cidade ao progresso. Além disso, também explicará qual o papel da inovação nesse contexto.

O bate-papo começa a partir das 16 horas e pode ser conferido por meio do canal do AQUINOTICIAS.COM no You Tube.