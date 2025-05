Jogo Aberto entrevista Valbinho, prefeito de Conceição do Castelo

O Jogo Aberto desta quarta-feira (28) recebe o prefeito de Conceição do Castelo, Valber de Vargas Ferreira (Valbinho).

Na oportunidade, o gestor vai falar sobre os desafios da gestão, bem como os trabalhos que já estão sendo desenvolvidos pelas secretarias.

Além disso, o chefe do Poder Executivo municipal, também abordará sobre o contexto político atual e articulações para 2026.

O bate-papo começa a partir das 16 horas e pode ser conferido por meio do canal do AQUINOTICIAS.COM no You Tube.