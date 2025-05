Jogo Aberto recebe Brás Zagotto, novo secretário de Limpeza Pública

O vereador licenciado e atual secretário de Limpeza Pública de Cachoeiro, Brás Zagotto, é o convidado especial do programa Jogo Aberto desta quinta-feira (22).

Além de falar dos desafios a frente da pasta, criada recentemente pelo prefeito Theodorico Ferraço (Progressistas), o secretário também debaterá a conjuntura política atual do Estado do Espírito Santo, bem como as articulações para as eleições 2016.

O bate-papo começa a partir das 16 horas e pode ser conferido por meio do canal do AQUINOTICIAS.COM no You Tube.