Jogo Aberto recebe deputado Da Vitória

O programa Jogo Aberto recebe, nesta sexta-feira (9), a partir das 13h, o deputado federal e presidente estadual do partido Progressistas no Espírito Santo, Da Vitória.

Na oportunidade, o parlamentar debaterá os bastidores da política em Brasília e as tendências das eleições 2026 nas terras capixabas.

Também explicará como estão as conversas para a oficialização da fusão entre o União Brasil e o Progressistas, além dos impactos dessa junção para as eleições para o Governo do Estado no Espírito Santo.

O bate-papo pode ser conferido por meio do canal do AQUINOTICIAS.COM no You Tube.