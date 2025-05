“Jogo da Dengue” ajuda no combate ao mosquito em Anchieta

Uma ação educativa e interativa tem reforçado o combate à dengue em Anchieta. O chamado “Jogo da Dengue” vem sendo utilizado como ferramenta de conscientização junto às crianças da rede municipal de ensino, unindo aprendizado e brincadeira no enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti.

A iniciativa utiliza uma maquete que representa uma residência convencional, com cômodos, áreas externas e objetos do cotidiano. A proposta é que as crianças percorram esse “cenário” em miniatura e identifiquem os possíveis focos do mosquito da dengue.

Durante a atividade, os alunos são incentivados a apontar locais que possam acumular água parada – como vasos de plantas, garrafas, caixas d’água destampadas, calhas entupidas e pneus –, recebendo orientações sobre como evitar esses criadouros em suas próprias casas.

Segundo o agente Renan Ferreira, o objetivo é trabalhar a prevenção de forma lúdica e educativa, tornando as crianças multiplicadoras da informação dentro de suas famílias e comunidades. “A ação também estimula o senso de responsabilidade e participação social desde a infância”, explica.

O “Jogo da Dengue” faz parte das estratégias adotadas pelo município para reduzir os casos de arboviroses, como dengue, zika e chikungunya, por meio da educação em saúde e do engajamento comunitário.

Foto: Divulgação