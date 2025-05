Jorge Vercillo apresenta turnê comemorativa JV30 em Vitória no dia 9

Após esgotar shows em capitais como São Paulo, Porto Alegre e Maceió, Jorge Vercillo segue em turnê pelo Brasil celebrando 30 anos de carreira. No próximo dia 9 de maio, o cantor e compositor se apresenta em Vitória, no palco do Espaço Patrick Ribeiro, em um espetáculo especial que revisita grandes momentos de sua trajetória.

A turnê JV30 marca três décadas de uma carreira consolidada na música popular brasileira, com um repertório recheado de sucessos que atravessam gerações, como “Monalisa”, “Ela Une Todas as Coisas”, “Homem-Aranha”, “Final Feliz” e “Que Nem Maré”. A apresentação promete emocionar o público capixaba com arranjos marcantes e a já consagrada presença de palco de Vercillo.

O artista é reconhecido por sua contribuição à MPB contemporânea, com um Disco de Platina, três Discos de Ouro, indicações ao Grammy Latino e mais de 20 músicas em trilhas sonoras de novelas da TV Globo. Além disso, soma milhões de ouvintes nas plataformas digitais e mantém uma base fiel de fãs por todo o país.

Vitória será uma das paradas dessa turnê especial que percorre diversas cidades brasileiras, em uma celebração do legado e da sensibilidade poética de Jorge Vercillo.

Serviço

Jorge Vercillo – Turnê JV30 em Vitória

Data: 9 de maio de 2025

Horário: 21h30

Local: Espaço Patrick Ribeiro – Vitória (ES)

Ingressos disponíveis: https://pixelticket.com.br/