Jovem é assassinado a tiros em Cariacica

Um jovem foi assassinado a tiros no bairro Castelo Branco, em Cariacica. De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), o fato ocorreu, na última sexta-feira (16).

“No local, uma mulher de 41 anos relatou que mantinha um relacionamento amoroso com a vítima, um homem de 26 anos, e que ele era usuário de drogas. Segundo populares, o indivíduo estaria realizando furtos na região. Eles também disseram que a vítima foi atingida pelos disparos em uma rua próxima e, para fugir, pulou o muro de algumas residências até chegar na casa da solicitante, onde foi a óbito”, explicou a PM por meio de nota.

A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.