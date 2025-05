Um jovem morreu enquanto fazia sexo oral em sua namorada, na cidade de Paulista, em Pernambuco.

De acordo com o portal BNews, o casal realizava o ato em uma posição popularmente conhecida como “69”, quando ele acabou se sufocando acidentalmente.

Ainda segundo o portal, a companheira do rapaz não teria percebido o incidente. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu.

