Jovens cristãos de Jaciguá recebem a 6ª edição do TLC em Vargem Alta

Nos dias 18, 19 e 20 de julho de 2025, o Centro de Evangelização São João Batista, em Jaciguá (Vargem Alta), recebe o 6º Treinamento de Liderança Cristã (TLC), uma iniciativa que tem transformado a vida de inúmeros jovens da Paróquia São João Batista desde sua chegada à comunidade em 2018.

Criado em 1967 pelo saudoso Padre Haroldo Rahm, em Campinas (SP), o TLC é um movimento da Igreja Católica Apostólica Romana que tem como missão formar líderes cristãos comprometidos com a vivência do Evangelho, com a intimidade com o Cristo Ressuscitado e com a atuação efetiva na construção do Reino de Deus.

Em Jaciguá, o movimento foi implantado pelo Padre Joaquim Canzian e desde então se tornou uma ferramenta poderosa de evangelização da juventude. Com o lema “Sempre mais alto” e inspirado pelo grito de guerra deixado por seu fundador — “Medo de nada, só o amor” — o TLC atrai jovens a partir dos 17 anos que não vivem em união conjugal, oferecendo uma experiência profunda de fé, serviço e comunhão.

Formação e vivência cristã

O carisma do TLC é formar líderes que atuem dentro e fora da Igreja, promovendo valores cristãos na sociedade e nas comunidades em que vivem. A proposta é unir espiritualidade, formação doutrinária e prática pastoral, num ambiente de fraternidade e serviço.

A padroeira do movimento é a Virgem de Guadalupe, símbolo de proteção e inspiração para os jovens que se comprometem com o ideal de santidade e serviço ao próximo.

Como participar

As inscrições para o 6º curso já estão abertas e podem ser feitas diretamente com a equipe de secretaria ou através do Instagram oficial do movimento. O investimento é de R\$ 80, valor que inclui camiseta, hospedagem e alimentação durante os três dias.

Interessados devem entrar em contato com:

Beatriz Ardison: (28) 99938-9847

Natália: (28) 99949-3554