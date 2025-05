Justiça condena casal que matou sogros do ex-prefeito de Cachoeiro

A justiça do Espírito Santo acatou a denúncia do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, e condenou Adriana de Souza Santos, de 36 anos, e Valmir Santana Ribeiro, de 38, pelo duplo assassinato dos sogros do ex-prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, bem como pela morte dos cachorros das vítimas.

A decisão foi da 4ª Vara Criminal, que estabeleceu penas, que quando somadas, chegam a 132 anos de reclusão.

A justiça entendeu que a “gravidade dos atos é ainda mais acentuada pela condição de vulnerabilidade das vítimas, já que a vítima Luiz Geraldo contava com 80 anos à época dos fatos e a vítima Cacilda com 77 anos de idade, tudo a amparar o reconhecimento das agravantes insertas na exordial acusatória.

O texto da decisão ainda aponta que “o crime foi premeditado, circunstância que aumenta o juízo de censurabilidade da conduta em análise”. Ainda afirma que as circunstâncias nas quais ocorreu o delito são extremamente graves, eis que os acusados agiram em concurso de pessoas, visando facilitar a execução do crime.

Relembre o fato

Na manhã do dia do crime, dia 8 de outubro de 2024, Adriana e Valmir reservaram um quarto no hotel de Cacilda Vetoraci Duarte, de 77 anos e Luiz Geraldo Duarte, de 80 anos. Durante a estadia, o casal suspeito furtou uma televisão do quarto e, como Cacilda conhecia a Adriana, planejaram tirar a vida dos idosos.

A mulher então chamou a idosa e, quando a vítima chegou à sala do hotel, foi derrubada por Valmir. Ao gritar por socorro, a proprietária foi esfaqueada por Valmir e faleceu no local.

Instantes depois, Luiz Geraldo retornou ao hotel, viu o corpo da esposa no chão e passou a gritar por socorro. Neste momento, Valmir esfaqueou Luiz Geraldo, que não resistiu aos ferimentos e morreu também no local.

Morte dos cães e fuga

Após tirar a vida do casal de idosos, os réus foram até outro andar do imóvel e esfaquearam dois cachorros das vítimas, matando os animais. Em seguida, vasculharam o hotel e furtaram diversos pertences e dinheiro.

Também furtaram o carro das vítimas, que foi utilizado para guardar os demais objetos subtraídos e para auxiliar na fuga do réu. Ele foi encontrado e preso por guardas municipais, pouco tempo depois, no bairro Independência, ao ser abordado com o veículo e os pertences roubados. Já a mulher dirigiu-se ao bairro Bela Vista para comprar drogas, mas foi presa, na sequência, no bairro Baiminas.