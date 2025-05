LBV celebra Semana do Brincar e reforça o direito da infância plena

Encontrar os amigos e perder a noção do tempo se divertindo com brincadeiras é simplesmente sensacional. Basta uma simples menção a essas recreações para que, instantaneamente, sejamos transportados ao tempo mágico da infância. Quanta nostalgia, não é mesmo? Afinal, ser criança é uma dádiva!

Brincar é essencial não apenas para o desenvolvimento cognitivo e emocional, mas também para o crescimento social de crianças e adolescentes. Pensando nisso e em como estão se tornando cada vez mais escassos esses momentos para as novas gerações, as unidades socioassistenciais e educacionais da Legião da Boa Vontade (LBV) desenvolvem atividades lúdicas que asseguram a seus atendidos a oportunidade de existirem no mundo de forma plena, preservando sua essência e garantindo dignidade.

Promovida pela Aliança pela Infância no Brasil, a Semana Mundial do Brincar — celebrada de 24 de

maio a 1 o de junho — será comemorada nos ambientes da LBV, com o tema “Proteger o Encantamento

das Infâncias”. A proposta é proporcionar o brincar livre, respeitar o tempo e os ritmos das crianças e

incentivar a criação de ambientes acolhedores, essenciais para uma fase infantil plena e digna em

diferentes contextos.

Mais do que entretenimento, brincar é um direito da criança e uma poderosa forma de aprendizagem.

Por isso, os Centros Comunitários de Assistência Social e as escolas da LBV têm espaços dedicados

para esse momento tão especial, proporcionando aos alunos e atendidos a oportunidade de aprender por meio da ludicidade. Essa interação é essencial para que as crianças aprendam a administrar conflitos, um processo que as tornam mais resilientes e as encoraja a adotar atitudes positivas. A Entidade oferece um ambiente seguro para que elas vivenciem uma infância saudável.

O futuro começa na infância

Agir com profundo respeito à infância é uma forma de proteger o futuro — e esse é um compromisso de todos! Por meio das brincadeiras, as crianças encontram espaço para se desenvolver, se conhecer e

expressar suas emoções de forma leve e natural. Nas unidades socioeducacionais da Instituição, os

atendidos têm acesso a atividades que fortalecem esse direito fundamental.

Bianca Germano, de 8 anos, atendida pela LBV em Paranaíba/MS comenta: “Eu me sinto muito feliz e animada ao brincar. Esse espaço nos ajuda a interagir com as crianças, a nos divertirmos e a aprendermos várias coisas novas”.

Carla Roberta dos Santos, de 13 anos, destacou como jogos e atividades estimulam a imaginação e fortalecem os laços com os colegas: “É muito legal imaginar e fazer cenários. (…) Você consegue fazer amizades durante a brincadeira”. Ela ainda compartilhou um sentimento especial sobre a relevância desse momento: “Eu me sinto tranquila quando estou brincando, porque é quando encontro Paz. É importante, pois a infância não dura para sempre”.

Na opinião de Ana Clara Sacramento, participante do Projeto de Apoio a Ex-Alunos (Paex) no Centro de Educação Infantil José de Paiva Netto, da LBV em Curitiba/PR: “Esconde-esconde é minha brincadeira favorita, porque acho muito divertida. Quando estou brincando, sinto que sou mais feliz. Acho que o brincar ajuda a se movimentar. É bem importante (…), pois as crianças da minha geração ficam muito tempo paradas, elas ficam só no celular. Então, é essencial se conectar com outras crianças”.

