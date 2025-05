Leilão tem veículos com lances a partir de R$ 2.700 no Espírito Santo

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo (Seger) promove no próximo dia 31 de maio, a partir das 9h, um leilão on-line com 106 lotes de bens públicos inservíveis, incluindo veículos, sucatas e mobiliário geral. A ação acontece de forma totalmente digital, com lances já liberados no site do leiloeiro: www.prosalemleiloes.com.br.

Entre os destaques do leilão está um Volkswagen Gol 16V Plus, avaliado em R$ 2.700, ofertado no lote nº 02. Já o item com menor valor de entrada é o lote nº 100, composto por sucatas de mesas de cabeceira, mesas de refeição e outros móveis, com lance inicial de R$ 100.

Além de automóveis, o leilão inclui bicicletas, peças de computadores, impressoras, geladeiras, fogões, estantes, armários de aço e aparelhos de ar-condicionado, todos classificados como bens inservíveis ao uso público.

Poderão participar do processo pessoas físicas e jurídicas, exceto servidores públicos estaduais, membros da comissão de leilão e parentes do leiloeiro. Os interessados também poderão realizar visitações presenciais entre os dias 26 e 30 de maio, nos locais e horários informados no edital disponível no site do leiloeiro.

O leilão é uma das estratégias do Governo do Estado para dar destino adequado a bens públicos sem utilidade, ao mesmo tempo em que arrecada recursos para o Tesouro Estadual.