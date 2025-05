Líder de organização criminosa é preso em Venda Nova do Imigrante

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Centro de Inteligência e Análise Telemática Serrano (Ciat Serrano) e da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Venda Nova do Imigrante, deflagrou, na última quinta-feira (22), a 3ª fase da Operação Dominó, na comunidade de Brambila, zona rural do município de Venda Nova do Imigrante. A ação resultou na prisão de dois suspeitos, de 37 e 52 anos, e na apreensão de uma arma de fogo e munições.

O coordenador do Ciat Serrano e titular da Denarc de Venda Nova do Imigrante, delegado Alberto Roque Peres, informou que o homem de 37 anos é apontado como líder da organização criminosa investigada na Operação Dominó. Ele foi alvo de mandado de busca na operação deflagrada no dia 16 de maio, no município de Afonso Cláudio, mas não foi localizado à época.

Após levantamentos, a equipe identificou que o foragido estava escondido na residência de um amigo, de 52 anos. No local, os policiais realizaram o cerco e entraram no imóvel. Durante as buscas, foram apreendidas uma pistola calibre 9mm registrada, 76 munições do mesmo calibre e duas munições calibre .44. O investigado foi localizado escondido debaixo da cama do quarto do amigo e teve o mandado de prisão cumprido.

O homem de 52 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de munição de uso permitido e favorecimento pessoal, sendo liberado após pagamento de fiança. Já contra o investigado de 37 anos, foi cumprido mandado de prisão preventiva pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo, além da apreensão do veículo Corolla utilizado por ele.

Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).