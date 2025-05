Linhares: mutirão vai regularizar imóveis do Residencial Mata do Cacau

A Prefeitura de Linhares anunciou que a Caixa Econômica Federal confirmou a realização do mutirão para assinatura dos contratos dos beneficiários dos 917 imóveis do Residencial Mata do Cacau, no bairro Aviso. O evento ocorrerá nos dias 13, 14 e 15 de maio, no Ginásio Leandro Arpini, localizado na praça do bairro Conceição, sempre das 8h às 17h.

Durante os três dias de mutirão, os moradores também poderão assinar as autorizações para a ligação de energia elétrica, com a EDP, e de água, com o Saae. O atendimento será organizado conforme as letras iniciais dos nomes dos beneficiários:

13/05 (terça-feira) : Beneficiários com nomes de A a J

: Beneficiários com nomes de A a J 14/05 (quarta-feira) : Beneficiários com nomes de K a T

: Beneficiários com nomes de K a T 15/05 (quinta-feira): Beneficiários com nomes de V a Z

A equipe do Departamento de Habitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano já está entrando em contato com os moradores, por telefone, para informar as datas e horários de comparecimento, além de esclarecer eventuais dúvidas. É fundamental que os beneficiários assinem os contratos para que possam ocupar os imóveis de forma legal.

Caso haja qualquer dúvida sobre a documentação ou o agendamento, os moradores podem entrar em contato pelos números de WhatsApp: (27) 98132-1720 ou (27) 98132-1410.

A Prefeitura de Linhares também aguarda ansiosamente a definição da data para a solenidade de entrega do Residencial Mata do Cacau, que será agendada pelo Governo Federal.