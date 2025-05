Linhares reduz fila e amplia tomografias no Hospital Geral

Pacientes de Linhares que aguardavam por Tomografia Computadorizada já podem realizar o exame sem precisar sair da cidade. O Hospital Geral de Linhares (HGL) passou a atender não apenas os internados na unidade, mas também os usuários do SUS cadastrados na fila da regulação municipal, o que representa um marco na oferta de diagnósticos por imagem no município.

A medida já apresenta resultados expressivos. De acordo com a diretora do Departamento de Agendamento Municipal, Káthya Kill, mais de 1.200 pessoas esperavam pelo procedimento — algumas desde 2023. “Com a ampliação, a fila caiu para cerca de 60 pacientes e deve ser zerada nos próximos dias”, afirmou.

Antes, para realizar o exame, os pacientes precisavam se deslocar até cidades vizinhas, como Aracruz, Serra, Vitória ou Vila Velha. Agora, a estrutura instalada no próprio HGL permite o agendamento direto após consulta médica nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). O exame é agendado pelo sistema de regulação e dura, em média, de dois a dez minutos.

Entre os primeiros atendidos, a dona de casa Maria da Penha Marçal comemorou a rapidez no atendimento. “Fiz a consulta no posto de saúde, o médico pediu a tomografia e, finalmente, consegui fazer aqui mesmo. Foi muito rápido. Em dois minutos já tinha o resultado nas mãos. Um alívio!”, relatou.

O serviço já soma mais de 4 mil tomografias realizadas entre janeiro e maio deste ano, considerando pacientes internados e aqueles da regulação. A Tomografia Computadorizada é fundamental para detectar fraturas, tumores, infecções e outras alterações em órgãos internos com alta precisão.

Para o médico Dalton Silva Oliveira Júnior, que atua no HGL, a oferta do exame dentro do município representa uma transformação no cuidado público. “Antes, um paciente esperava até seis horas por um exame fora da cidade. Agora, temos o resultado em minutos, o que melhora a tomada de decisão e o atendimento. Todos ganham”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Phablo Gabriel, destacou que a iniciativa fortalece o atendimento na rede pública. “Com o equipamento instalado e atendendo pacientes referenciados das UBSs, conseguimos agir de forma mais eficaz, reduzindo o tempo de diagnóstico e otimizando o atendimento”.

O prefeito Lucas Scaramussa ressaltou o impacto da descentralização dos serviços na qualidade da assistência. “É uma alegria ampliar mais esse serviço de saúde, que é uma prioridade do nosso governo. Esse avanço garante agilidade nos diagnósticos e evita o deslocamento de pacientes para outros municípios. Estamos construindo uma saúde pública mais justa e eficiente”, declarou.