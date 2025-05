Linhares registra 102 infrações em dois dias de operações no município

Durante dois dias de ações intensificadas do Maio Amarelo, agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) realizaram uma série de operações em Linhares, no Norte do Estado.

As fiscalizações ocorreram na quarta (7) e quinta-feira (8) e resultaram em 102 infrações de trânsito registradas. As ações fazem parte do programa Força Pela Vida, que visa promover mais segurança no trânsito.

Na quinta-feira, uma blitz foi montada na Linha Verde, com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Departamento Municipal de Trânsito (Detro). Ao todo, 244 veículos foram abordados, com 75 autos de infração lavrados. Entre os flagrantes mais comuns estavam licenciamento vencido (20 casos), direção sem habilitação (11) e uso de calçado inadequado para dirigir (10). Também houve registros de motoristas sem cinto, CNHs vencidas, transporte irregular de crianças e motos com equipamentos fora das normas.

Durante a operação, doze veículos foram removidos ao pátio por irregularidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além disso, foram realizados 30 testes de alcoolemia, como parte das medidas de prevenção contra a combinação de álcool e direção.

Na quarta-feira e na manhã de quinta, as equipes do Detran também fiscalizaram autoescolas na área de provas práticas de direção. Os agentes verificaram a regularidade de 28 veículos e 25 pessoas, entre instrutores e candidatos em processo de habilitação. O resultado foi o registro de 27 infrações, que incluíram desde a ausência de cursos obrigatórios por parte de instrutores até problemas com documentação, equipamentos obrigatórios e estacionamento em local irregular.

O gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES, Jederson Lobato, explicou que o objetivo é ampliar a conscientização dos condutores e garantir mais segurança nas vias, reforçando que a fiscalização se estende por todo o Estado durante o mês de maio.

Segundo dados do Observatório Estadual da Segurança Pública, Linhares ocupa a segunda posição no ranking de mortes no trânsito em 2025, com 24 óbitos registrados até o momento.