Lula conversa com Putin sobre negociações de paz entre Rússia e Ucrânia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve, nesta quarta-feira (14), uma conversa telefônica com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, com o intuito de discutir a possível abertura de negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. A guerra, que já perdura por mais de três anos, continua a gerar incertezas e tensões geopolíticas. Segundo o Palácio do Planalto, a ligação foi realizada durante a escala de Lula em Moscou, em seu retorno oficial a Brasília.

Em sua conversa com Putin, o presidente brasileiro enfatizou a importância de uma abordagem diplomática para a resolução do conflito e sugeriu que o presidente russo participasse da reunião de negociação entre as duas nações, marcada para ocorrer em Istambul, nesta quinta-feira (15). O Palácio do Planalto destacou que, de acordo com Lula, a composição das delegações de negociadores é uma prerrogativa soberana dos chefes de Estado.

Lula, que estava em missão oficial na China, retornava a Brasília após cumprir uma série de compromissos diplomáticos em Pequim. Antes de embarcar de volta ao Brasil, o presidente já havia comunicado a jornalistas sua intenção de pedir diretamente a Putin que negociasse um acordo de paz com o governo ucraniano.

Essa conversa ocorre em um contexto de intensas negociações de paz mediadas por diferentes países. No último domingo (11), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou estar disposto a se encontrar pessoalmente com Putin em Istambul, cidade turca que tem mediado os esforços para um cessar-fogo. No entanto, até o momento, não há confirmação da participação de Putin na reunião, apesar da oferta de diálogo realizada pelos russos e respaldada pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Vale lembrar que o presidente Lula já havia se encontrado com Putin no final da semana passada, em Moscou, durante as celebrações dos 80 anos da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista, na Segunda Guerra Mundial.

Após o encontro telefônico, Lula deverá chegar ao Brasil na madrugada desta quinta-feira (15). O presidente fará uma breve pausa antes de embarcar para Montevidéu, onde participará do velório do ex-presidente uruguaio José Pepe Mujica.