Lula indica desembargador Carlos Brandão para o STJ

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira (27) a indicação do desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, atual membro do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), para preencher uma vaga no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), formalizando a decisão. Para assumir o cargo, Brandão ainda precisa passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e ser aprovado pelo plenário da Casa. A vaga foi aberta com a aposentadoria da ministra Assusete Magalhães.

O magistrado foi escolhido a partir de uma lista tríplice encaminhada ao presidente Lula pelo STJ em novembro do ano passado.