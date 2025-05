Lula não vem ao ES! Ministros devem cumprir agendas no Norte do Estado

O Espírito Santo recebe, nesta sexta-feira (16), dois eventos do Governo Federal. As ações acontecem nos municípios de São Mateus e Linhares, no Norte do Estado.

A partir das 10h uma cerimônia será realizada para celebrar os avanços do “Novo Acordo Rio Doce para Povos e Comunidades Tradicionais“. A solenidade vai ser na Comunidade Quilombola em Sapê do Norte, entre os municípios de São Mateus e Conceição da Barra.

Já às 15h, acontece a entrega de 917 unidades habitacionais do Residencial Mata do Cacau, do Minha Casa, Minha Vida, em Linhares.

Inicialmente cogitava-se a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nas agendas federais no Espírito Santo, mas fonte ligadas ao Planalto afirmam que ele não comparecerá, pois vai ao velório do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica.